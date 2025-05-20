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Тагир Уланбеков получил нового соперника на турнир UFC on ABC 8

Тагир Уланбеков получил нового соперника на турнир UFC on ABC 8
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Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков вместо экс-чемпиона RIZIN и Bellator, а также бывшего претендента на титул UFC в наилегчайшем весе Кёдзи Хоригути на турнире UFC on ABC 8 сразится с казахстанцем Азатом Максумом. Причиной стала травма японца, полученная в процессе подготовки к бою. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, последний бой Уланбекова состоялся в январе 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над американцем Клейтоном Карпентером.

Что касается Максума, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Чарльза Джонсона.

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