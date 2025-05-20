Уильям Сепеда рассказал, как планирует победить Шакура Стивенсона

Обладатель временного титула WBC в лёгком весе Уильям Сепеда дал комментарий по поводу предстоящего поединка против полновесного чемпиона по этой версии Шакура Стивенсона, отметив, каким образом собирается одержать победу над ним.

«Я настраиваюсь на досрочную победу. Возможно, она случится в 10-м раунде. Быть может, это произойдёт раньше. А может, и немного позже. Но я точно знаю, что должен его остановить. Я отправляюсь в Нью-Йорк, к нему домой. Судьи будут на его стороне, и я знаю, что не могу отдать свою судьбу им в руки. Так что настрой такой — выйти и уничтожить», — приводит слова Сепеды Boxing Scene.

Напомним, бой между Стивенсоном и Сепедой состоится 12 июля в Нью-Йорке (США).