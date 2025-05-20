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Названа вероятная дата реванша Александра Волкановски с Яиром Родригесом

Названа вероятная дата реванша Александра Волкановски с Яиром Родригесом
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски может провести реванш против Яира Родригеса на турнире UFC 320, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает MMA Junkie, ссылаясь на информацию источников, близких к ситуации.

Напомним, Волкановский и Родригес свой первый бой проводили в июле 2023 года и тогда победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Волкановски.

После того боя Волкановски потерпел два подряд поражения, от Ислама Махачева и Илии Топурии соответственно, а затем смог вернуть чемпионский пояс, победив Диего Лопеса. Что касается Родригеса, то он после Волкановски проиграл Брайану Ортеге, а затем одержал победу над экс-чемпионом Bellator Патрисио Фрейре.

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