Названа вероятная дата реванша Александра Волкановски с Яиром Родригесом

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски может провести реванш против Яира Родригеса на турнире UFC 320, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает MMA Junkie, ссылаясь на информацию источников, близких к ситуации.

Напомним, Волкановский и Родригес свой первый бой проводили в июле 2023 года и тогда победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Волкановски.

После того боя Волкановски потерпел два подряд поражения, от Ислама Махачева и Илии Топурии соответственно, а затем смог вернуть чемпионский пояс, победив Диего Лопеса. Что касается Родригеса, то он после Волкановски проиграл Брайану Ортеге, а затем одержал победу над экс-чемпионом Bellator Патрисио Фрейре.