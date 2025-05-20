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Стали известны новые подробности в истории смертельной аварии с участием Нганну

Стали известны новые подробности в истории смертельной аварии с участием Нганну
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Накануне стали известны подробности смерти 17-летней девушки Нтсаму Бриджит, которую сбил на мотоцикле экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну в конце апреля 2025 года.

Высший суд Яунде выпустил официальный пресс-релиз, в котором публично сообщил о том, что вина за смерть девушки лежит не только на Нганну, но и на врачах.

«Во время ухода за миссис Нтсаму Мануэллой в больнице была допущена серьёзная медицинская ошибка, в частности передозировка анестезии, которая непосредственно способствовала её смерти. Мы требуем, чтобы был пролит полный свет на ответственность больницы и медицинского персонала», — говорится в сообщении.

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