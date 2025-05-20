Титулованный российский боксёр Александр Шкаликов умер в возрасте 54 лет

Четырёхкратный чемпион России, а также финалист Игр доброй воли, выступавший в первом среднем дивизионе, Александр Шкаликов умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила администрация Копейского городского округа Челябинской области.

«20 мая ушёл из жизни Александр Валентинович Шкаликов – российский боксёр, мастер спорта международного класса. Ему было 54 года», — говорится в сообщении.

После завершения спортивной карьеры Александр занялся тренерской деятельностью, работал тренером по боксу в челябинском спортивном клубе «Урал», с 2000 года работает тренером-преподавателем в челябинской областной Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.