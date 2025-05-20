Илия Топурия расстался со своими тренерами перед титульным боем с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия принял решение отказаться от услуг Агустина и Зорхе Клименто, которые тренировали его на протяжении всей профессиональной карьеры. Такой шаг Топурия совершил в связи с переездом из города Аликанте, где у братьев Клименто базируется основной спортзал, в Мадрид.

Стоит отметить, что в СМИ нигде не фигурирует информация о каких-либо разногласиях сторон и Топурия лишь публично поблагодарил своих наставников за оказанное ему внимание и время. Остальной состав команды Топурии остался неизменным, но, кто именно придёт на смену братьям Клименто, пока неизвестно.

Напомним, Топурия проведёт бой за вакантный титул UFC в лёгком весе 28 июня на UFC 317 против экс-чемпиона в этом дивизионе Чарльза Оливейры.