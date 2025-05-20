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«Уже надоело ждать». Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке с Ренато Мойкано

«Уже надоело ждать». Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке с Ренато Мойкано
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Американский легковес UFC Бенеил Дариуш дал комментарий по поводу предстоящего поединка против бразильца Ренато Мойкано, отметив, что уже устал от подготовки.

«Мне уже надоело ждать боя, и я немного устал от подготовки к поединку с Мойкано, которая уже малость приелась. Но я не смотрю на этот бой как на незаконченное дело. Нужно освежить в памяти всю домашнюю работу, которую я проделал в прошлый раз», — приводит слова Дариуша MMA Fighting.

Напомним, бой между Дариушем и Мойкано состоится 28 июня на турнире UFC 317 на арене знаменитого «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе (США). Оба бойца выйдут на этот бой после поражений. Мойкано проиграл в последнем бою Исламу Махачеву удушающим приёмом в первом раунде, а Дариуш потерпел поражение в декабре 2023 года от Армана Царукяна.

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