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Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное архивное фото с отцом

Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное архивное фото с отцом
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото со своим отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который скончался в июле 2020 года.

Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Мой отец, мой друг и мой тренер. Он был всем для нас, Альхамдулиллах. Фото было сделано 10 лет назад. Аллах да помилует его», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хабиб свой последний бой в профессиональной карьере провёл в октябре 2020 года, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи. Это был единственный в карьере Хабиба бой, к которому он готовился без своего отца, под руководством Хавьера Мендеса.

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