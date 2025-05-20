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Жаирзиньо Розенстрайк проведёт следующий бой 14 июня

Жаирзиньо Розенстрайк проведёт следующий бой 14 июня
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Известный суринамский нокаутёр, экс-боец тяжёлого дивизиона UFC Жаирзиньо Розенстрайк планирует свой следующий бой провести 14 июня на турнире Dirty Boxing Championship, где он сразится с американцем Девоном Шваном, который имеет за плечами один проигрышный бой в боях на голых кулаках и поражение в бою по правилам ММА.

Dirty Boxing — это новый сверхбыстрый и ближний бой, который объединяет в себе элементы ММА и классического бокса, где бойцы дерутся в стойке в перчатках для ММА.

Напомним, последний официальный бой Розенстрайка в ММА состоялся в феврале 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Сергея Павловича.

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