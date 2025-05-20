Джон Джонс обосновал свой комментарий в адрес Ислама Махачева

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс объяснил свой недавний комментарий в адрес чемпиона в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, где он переадресовал слова скандально известного бойца Нейта Диаса.

«Мне кажется, что мой комментарий расстроил многих фанатов Ислама, но на самом деле я просто пытался перевести Нейта для русских», — приводит слова Джонса Red Corner MMA.

Напомним, президент UFC Дана Уайт в одном из своих интервью заявлял о том, что Джонс до конца 2025 года обязательно проведёт бой против действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлой весовой категории британца Тома Аспиналла.