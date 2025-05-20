«Это вообще не бокс». Боб Арум — о предстоящем бое Джейка Пола с Чавесом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между популярным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом и экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Послушайте, это же вообще не бокс. Джейк Пол не дерётся с настоящим бойцом. Джейк Пол умнее, чем вы и я, вместе взятые! Это не афера, потому что люди знают, что они получают, но он не заинтересован в драке с кем-то, кто действительно мог бы задать ему трёпку», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, бой между Полом и Чавесом состоится 28 июня в Анахайме (США).