Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это вообще не бокс». Боб Арум — о предстоящем бое Джейка Пола с Чавесом

«Это вообще не бокс». Боб Арум — о предстоящем бое Джейка Пола с Чавесом
Комментарии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между популярным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом и экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Послушайте, это же вообще не бокс. Джейк Пол не дерётся с настоящим бойцом. Джейк Пол умнее, чем вы и я, вместе взятые! Это не афера, потому что люди знают, что они получают, но он не заинтересован в драке с кем-то, кто действительно мог бы задать ему трёпку», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, бой между Полом и Чавесом состоится 28 июня в Анахайме (США).

Материалы по теме
От Джервонты до Усика. Почему всем нужен бой с Джейком Полом
От Джервонты до Усика. Почему всем нужен бой с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android