Патрик Микс высказался о потенциальном поединке против Мераба Двалишвили

Экс-чемпион Bellator Патрик Микс дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

«Я сказал Мерабу, что если мы встретимся, то надеюсь, что это будет за пояс. Это просто бизнес. Уверен, что у него мечты такие же, как мои. Титул — это возможность обеспечивать свою семью всю жизнь. Неважно, кто стоит на пути», — приводит слова Микса MMA Junkie.

Напомним, Микс свой дебютный бой в UFC проведёт на турнире UFC 316, который пройдёт 7 июня в США. Его соперником станет американский боец Марио Баутиста, идущий на победной серии из семи поединков.