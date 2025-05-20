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Легендарный бывший чемпион мира умер в возрасте 87 лет

Легендарный бывший чемпион мира умер в возрасте 87 лет
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Бывший чемпион мира в среднем весе Нино Бенвенути, выступавший в 60-70-х годах прошлого века, скончался в возрасте 87 лет. Яркий итальянский боксёр, который пользовался успехом не только как спортсмен, но и как актёр, умер от остановки сердца. Об этом сообщает Boxing Scene.

Бенвенути, включённый в Зал славы в 1992 году и имевший рекорд в 82 победы (35 нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей, справедливо и широко признан одним из лучших бойцов в истории. Его стиль и сила сделали его грозным противником для всех, с кем он сталкивался, и этот список противников говорит сам за себя: Эмиль Гриффит, Дик Тайгер, Луис Родригес и Карлос Монсон были среди чемпионов мира, которые могли поручиться за гениальность Бенвенути.

В 1960 году на тех же Олимпийских играх в Риме, где Мохаммед Али (тогда ещё Кассиус Клей) завоевал золото, Бенвенути был награждён Кубком Вэла Баркера как лучший боксёр Игр, завоевав главный приз в турнире в полусреднем весе.

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