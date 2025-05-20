Всеволод Шумков возглавит вечер бокса 14 июня в Екатеринбурге

Чемпион мира по версии IBA в весовой категории до 57 кг Всеволод Шумков (2-0, 1 КО) проведёт главный бой вечера бокса «Путь в RCC 6», где в восьмираундовом рейтинговом противостоянии во втором полулёгком весе сразится с нигерийцем Риливаном Лавалем (20-2, 13 КО).

Напомним, Шумков свой последний официальный бой на профессиональном ринге проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Арменом Атаевым.

Что касается Лаваля, то его предыдущий поединок состоялся в феврале 2025 года и завершился для него победой единогласным судейским решением над соотечественником Теофиком Гания.