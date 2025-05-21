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Шугар Рэй Леонард: Флойд Мейвезер не имел бы шансов в нашу эпоху

Шугар Рэй Леонард: Флойд Мейвезер не имел бы шансов в нашу эпоху
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Легендарный чемпион прошлых лет Шугар Рэй Леонард в одном из своих интервью рассказал о том, что непобеждённый экс-чемпион мира в нескольких весах Флойд Мейвезер-младший не имел бы никаких шансов против топовой оппозиции, которая была в его эпоху времени.

«Мейвезер может соревноваться с нами четырьмя в нашу эпоху, но на его пути будет немного больше огня. Сможет ли он победить меня? Нет. Сможет ли он победить Томми [Хёрнса]? Я так не думаю. Сможет ли он победить Марвина Хаглера? Нет. Сможет ли он победить Роберто Дюрана? Нет. С учетом сказанного и всего должного уважения к Мейвезеру, который был невероятно техничным, если вы спросите его, он скажет то же самое, что он мог бы победить нас и победить наших парней в мою эпоху. Бойцы говорят это и верят в это. Бойцы верят, что могут победить любого, и если вы не говорите, что можете победить любого, вы не боец», — приводит слова Леонарда Boxing Scene.

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