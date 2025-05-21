Иан Гарри сказал, кто должен сразиться с победителем боя Делла Маддалена — Махачев

Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри считает, что непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов сразится с победителем чемпионского боя между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Если Джек проиграет Исламу, следующим претендентом на титул будет Шавкат Рахмонов. И я думаю, что этот бой состоится либо в марте 2026 года, либо уже после Рамадана», — сказал Гарри в подкасте Ариэля Хельвани.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри.