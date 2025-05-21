Боб Арум отреагировал на возвращение 46-летнего Пакьяо на ринг

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о возвращении на ринг бывшего подопечного филиппинца Мэнни Пакьяо, который, как ожидается, 20 июля в США сразится за мировой титул.

«В его возрасте очень рискованно выходить на ринг против действующего чемпиона. Джордж Форман был моложе, когда побил Майкла Мурера. И нужно отметить, что Джордж оставался активным перед этим боем.

Пакьяо удивителен. Если кто-то и способен на такое, то это он. Но меня серьёзно беспокоят его возраст и отсутствие выступлений», — приводит слова Арума издание The Ring.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.