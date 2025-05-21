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«Они справляются из-за размеров». Том Аспиналл назвал проблему тяжеловесов в MMA

«Они справляются из-за размеров». Том Аспиналл назвал проблему тяжеловесов в MMA
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о проблеме своего дивизиона.

«Многие парни моего размера, ростом около двух метров и весом 120 кг, начинают с такими размерами, и у них много технических пробелов. Потому что они большие. Даже если техника не находится на должном уровне, они хорошо справляются из-за размеров.

Когда я начинал и мне надирали задницу, я был ребёнком, который тренировался с мужчинами, мне было 12 лет. Тогда мне было плохо, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это было благословение», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

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