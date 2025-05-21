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Член Зала славы UFC объяснил, почему Топурия может дать тяжёлый бой Махачеву

Член Зала славы UFC объяснил, почему Топурия может дать тяжёлый бой Махачеву
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Член Зала славы UFC нидерландец Бас Рюттен высказался о потенциальном бое звёзд организации — россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Для Ислама это будет проверка на прочность в стойке. Хотя Илия будет готовить исключительно борьбу к этому бою. Я не думаю, что ему нужно отрабатывать ударную технику. Он знает, что владеет ей. Поэтому и посвятит весь лагерь грэпплингу. И только последние 10 дней сделает небольшой акцент на ударке. В таком случае это будет тяжёлый бой для Махачева», — сказал Рюттен в интервью Submission Radio.

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