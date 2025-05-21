Аспиналл: в MMA ты начинаешь зарабатывать, когда попадаешь в топ-15 рейтинга UFC

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о заработках в MMA.

«Я надеюсь, что финансовый вопрос станет лучше в небольших шоу для ребят, которые не попадут в UFC. Потому что… Давайте начистоту, ты начинаешь зарабатывать, когда попадаешь в топ-15 рейтинга UFC. Только тогда ты начинаешь содержать членов семьи», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

Ранее Аспиналл назвал проблему тяжеловесов в смешанных единоборствах, рассказав о своём становлении в спорте.

Том Аспиналл не побил рекорд по силе удара, установленный бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну