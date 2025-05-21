Гамрот — об отказе Царукяна от реванша: возможно, он боится опять проиграть

Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот высказался о нежелании первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна проводить с ним реванш.

«Он сказал, что заслуживает лучшего соперника. Хотя, возможно, он боится опять проиграть. Я не знаю… Не хочу думать об этом. Он сказал «нет», мы двигаемся дальше, — сказал Гамрот в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 и завершился победой поляка раздельным судейским решением.

Ранее экс-боец UFC Джош Томпсон заявил, что Царукян должен был подраться за вакантный титул.