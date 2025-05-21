Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гамрот — об отказе Царукяна от реванша: возможно, он боится опять проиграть

Гамрот — об отказе Царукяна от реванша: возможно, он боится опять проиграть
Комментарии

Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот высказался о нежелании первого номера рейтинга россиянина Армана Царукяна проводить с ним реванш.

«Он сказал, что заслуживает лучшего соперника. Хотя, возможно, он боится опять проиграть. Я не знаю… Не хочу думать об этом. Он сказал «нет», мы двигаемся дальше, — сказал Гамрот в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Царукяна и Гамрота состоялся в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 и завершился победой поляка раздельным судейским решением.

Ранее экс-боец UFC Джош Томпсон заявил, что Царукян должен был подраться за вакантный титул.

Материалы по теме
Экс-боец UFC — о бое Топурии и Оливейры: Царукян является первым претендентом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android