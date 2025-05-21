Аспиналл рассказал, почему много раз хотел уйти из MMA

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал о трудностях становления профессионального бойца.

«Мне очень повезло, было немало моментов, когда мне не хотелось заниматься этим спортом. Многие люди, которые не занимаются этим спортом и не выступают профессионально, не понимают, насколько это тяжело финансово. Особенно когда появляются дети. Мне столько раз хотелось всё бросить. И много раз мой отец напоминал мне: «Послушай, мы занимаемся этим уже давно. Мы не можем останавливаться. Просто продолжай», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

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