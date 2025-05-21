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Чарльз Оливейра дал прогноз на чемпионский бой с Топурией

Чарльз Оливейра дал прогноз на чемпионский бой с Топурией
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке за вакантный титул с грузином Илией Топурией, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Отличный бой. Он великолепный боец, но мне не нужно кому-либо заявлять о себе и о том, чего я добился в бойцовском бизнесе. Этот поединок – огромная возможность. Я нокаутирую этого парня. Правда», — сказал Оливейра в подкасте Full Violence.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в октябре Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг). Оливейра на UFC 309 победил единогласным решением американца Майкла Чендлера.

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