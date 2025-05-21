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Аспиналл объяснил, почему пандемия коронавируса помогла ему в UFC

Аспиналл объяснил, почему пандемия коронавируса помогла ему в UFC
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал о своём становлении в американском промоушене.

«Мой первый бой был в Абу-Даби, и там никого не было. Я провёл четыре боя, прежде чем начал драться перед толпой… Да, в UFC. На самом деле, это медленное и приятное развитие.

На первом карде в Абу-Даби было буквально 10 человек. Затем я подрался в Вегасе, там было примерно 100 человек, а после снова в Вегасе. Начали пускать небольшие толпы, и там было от 500 до 1000 людей. Мой следующий бой состоялся в Лондоне, меня поставили в главное событие против Волкова, и там было 22 тысячи людей. Но я уже привык ко всему, что происходит. Пандемия оказалась тяжёлой для всех, но для моей карьеры это было хорошо», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

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