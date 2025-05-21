Гамрот дал прогноз на чемпионский бой Топурия — Оливейра

Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Интересный бой. У обоих парней есть шансы. Если Илия попадёт, то может уронить Оливейру, но, как по мне, Чарльз слишком большой для него. И он универсальный боец. Я считаю, что Оливейра победит в этом бою», — сказал Гамрот в интервью Ариэлю Хельвани.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в октябре Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулёгком весе (до 65 кг). Оливейра на UFC 309 победил единогласным решением американца Майкла Чендлера.