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«Мне это не нравится». Том Аспиналл объяснил, почему не тренируется в США

«Мне это не нравится». Том Аспиналл объяснил, почему не тренируется в США
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл объяснил, почему не готовится к своим боям в Соединённых Штатах.

«Я бываю в США несколько раз в году. И, конечно, я тренируюсь, но я кое-что понимаю, когда нахожусь там, особенно в Вегасе. Я очень люблю Вегас, мой любимый город, тренируюсь в UFC PI… Но мне не нравится, что все знают друг друга. Я чувствую, что, когда нахожусь в Великобритании, никто ничего не знает обо мне. И мне действительно нравится, что у меня кратчайшая средняя продолжительность боя в истории UFC», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

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