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Александр Волков рассказал, когда проведёт следующий бой

Александр Волков рассказал, когда проведёт следующий бой
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о сроках следующего поединка в американском промоушене.

«Переговоры велись, но сейчас я решил подраться чуть позже, скорее всего, осенью, чтобы успеть залечить некоторые травмы и отдохнуть. Однако при этом я продолжаю тренироваться, поддерживать форму. Но именно морально хочу разгрузиться от выступлений. Кроме того, подождать более подходящего мне по логике боя», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Полное интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате» 22 мая в 10:00 мск.
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