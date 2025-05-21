Волков ответил, можно ли считать Махачева величайшим российским бойцом

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков ответил, можно ли считать Ислама Махачева величайшим российским бойцом.

«Понятие «величайший» очень расплывчатое. Сегодня им может быть один, а завтра — кто-то другой. Не очень благодарное звание. Для кого-то величайшим останется Олег Тактаров, для кого-то — Фёдор Емельяненко. Сложно сравнивать. Ислам определённо внёс огромный вклад в российские ММА. И уже из-за этого его можно считать величайшим, это точно», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Полное интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате» 22 мая в 10:00 мск.