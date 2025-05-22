Стал известен результат апелляции на решение судей в бою Волкова и Гана

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал об апелляции на результат его поединка с французом Сирилем Ганом, состоявшегося в декабре.

«Лично я решил не запариваться и идти дальше. Насколько я знаю, мои менеджеры апелляцию подали, но её отклонили (улыбается). Здесь надо понимать, что в каждом штате есть своя атлетическая комиссия. Они все действуют независимо друг от друга. Не буду углубляться в положение правил и процедуру рассмотрения апелляций в Неваде. Просто скажу, что данный процесс почти невозможно выиграть, даже когда были прецеденты с ограблениями в громких боксёрских боях.

Чтобы выиграть этот процесс, необходимо признание вины со стороны самого судьи, на решение которого была подана апелляция. Если он почему-то так сделает, то лично на него возложат ответственность финансовую и какую-то ещё», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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Полное интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате» 22 мая в 10:00 мск