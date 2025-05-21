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«Это не лучшая идея». Аспиналл негативно высказался о весогонке в MMA

«Это не лучшая идея». Аспиналл негативно высказался о весогонке в MMA
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о весогонке в MMA.

«В глубине души люди хотят самых сложных боёв. Если вы действительно этого хотите, то зачем сбрасываете 15 кг за месяц? Вы пытаетесь получить преимущество над соперником. Если хотите тяжёлого боя, деритесь в своём природном весе. Никто не дерётся в своем весе! Все сбрасывают большой вес.

Снижение веса — это нормально, но в определённой степени. Вес снижается из-за тренировок, диеты, да, можно попить немного воды, но, когда люди сбрасывают 5-7 кг за день, обезвоживают мозг, а затем получают удары по голове… В долгосрочной перспективе это не лучшая идея», — сказал Аспиналл в интервью Деметриусу Джонсону.

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