Тедди Атлас: Джон Джонс держит титул в заложниках

Известный американский тренер профессиональных боксёров, а также аналитик Тедди Атлас считает, что действующий полновесный чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс умышленно удерживает титул и не собирается проводить его защит как можно дольше.

«У Джона были периоды в карьере, когда он простаивал. Это факт. И сейчас можно сказать, что он попросту держит титул в заложниках. Да, это громкое обвинение. Но я всё равно его использую. Смотрите, в понятии «чемпион» есть два значения. Первое — чисто спортивная составляющая. С этим вопросов нет. Он настоящий чемпион, всегда им был. Но есть и вторая. Чемпион — это ещё и обязательства. Это то, как ты себя ведёшь, как позиционируешь, во что веришь. Приходит момент, когда чемпион должен дать шанс тому, кто нацелен на его место. Дать шанс, который ранее кто-то дал ему», — приводит слова Атласа Forbes.

Напомним, временным чемпионом UFC в тяжёлом весе сейчас является Том Аспиналл, и сейчас ходят слухи о его потенциальном поединке с Джонсом в ноябре 2025 года.