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Джонни Уокер и Миньян Чжан проведут бой 23 августа в Китае

Джонни Уокер и Миньян Чжан проведут бой 23 августа в Китае
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Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер проведёт бой с китайцем Миньян Чжаном на турнире UFC, который состоится 23 августа в главном событии шоу в Шанхае (Китае). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Уокер выйдет на этот бой после двух подряд поражений. Его последний бой прошёл в декабре 2024 года, где он уступил нокаутом в первом раунде Волкану Оздемиру.

Что касается Чжана, то его предыдущий поединок состоялся в апреле 2025 года и завершился победой техническим нокаутом в первом раунде над Энтони Смитом. Этот успех стал для него 12-м подряд. Всего же его послужной список состоит из 19 побед при шести поражениях.

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