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Ренато Мойкано сделал прогноз на ожидаемый бой Махачева с Делла Маддаленой

Ренато Мойкано сделал прогноз на ожидаемый бой Махачева с Делла Маддаленой
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал свой комментарий по повожу предстоящего поединка между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Я думаю, ставки на бой Махачева и Делла Маддалены должны быть равными. Несмотря на то что Ислам хороший борец, он крупный по меркам лёгкого дивизиона, а теперь переходит в 77 кг. Никогда не знаешь, что там может произойти. Я думаю, ему понадобится некоторое время, чтобы набрать массу, стать сильнее. Вот почему считаю, что шансы равны, коэффициенты должны быть равными», — приводит слова Мойкано MMA Junkie.

Напомним, бой между Махачевым и Делла Маддаленой ещё не был объявлен официально, но ожидается, что он состоится в 2025 году.

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