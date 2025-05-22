Волков: я недоволен тем, что Джонс затягивает бой. У меня давно был бы титульный шанс

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков дал комментарий по поводу того, что действующий полновесный чемпион в этом дивизионе Джон Джонс затягивает с проведением защиты своего титула и уже длительный период времени не анонсируется его бой против обладателя временного пояса в этом весе Тома Аспиналла.

«Как боец, конечно, я оцениваю негативно затягивание боя Джонса и Аспиналла, поскольку у меня становится меньше шансов подраться за чемпионский титул, а время уходит. В других весовых категориях идёт настоящий конвейер боёв за пояс. Поэтому я недоволен. Так бы у меня давно был бы шанс испытать себя в бою за титул, если бы не было Джона Джонса.

Но я его понять могу. В UFC дают ему эту привилегию, он чувствует себя хозяином положения. Джон знает, что будет для UFC ценен в любом случае. И он просто этим пользуется. Будь я на месте Джонса, имея его положение, цель заработать максимальное количество денег и желание драться тогда, когда удобно ему, то, конечно же, продолжал бы делать это. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно для него. И Джон имеет на это право.

И вопрос здесь не к Джону Джонсу больше, а к тому, что в UFC позволяют ему так себя вести и проявляют излишнюю лояльность к нему. В результате чего все и ждут», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.