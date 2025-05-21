Висенте Луке настроен показать «бой года» с Кевином Холландом

Один из ведущих полусредневесов UFC Висенте Луке заявил, что настроен устроить настоящий триллер в октагоне с Кевином Холландом, с которым они сразятся на турнире UFC 316.

«Он никогда не избегает боя, никогда не пытается драться осторожно. Мне это нравится. В схватках именно с такими соперниками я раскрываюсь лучше всего. У нас есть все составляющие, чтобы устроить лучший поединок вечера и даже лучший поединок года. Я должен выйти в клетку, отработать в своём привычном стиле и доказать UFC, что я всё ещё голоден до пояса. Я собираюсь забраться на вершину дивизиона. Мне всего ещё 33. И я чувствую, что с каждым днем я всё ещё продолжаю становиться лучше», — приводит слова Луке MMA Junkie.

Напомним, турнир UFC 316 состоится 7 июня в Ньюарке (США).