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«Ждал, что он откажется». Волков объяснил, почему не мог отклонить бой с Павловичем

«Ждал, что он откажется». Волков объяснил, почему не мог отклонить бой с Павловичем
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Один из ведущих тяжеловесов UFC россиянин Александр Волков рассказал предысторию поединка против своего соотечественника Сергея Павловича, с которым проводил бой в июне 2024 года и победил там единогласным решением судей.

«К тому моменту Павлович находился выше меня в рейтинге. И для UFC мой отказ подраться с кем-то из топа дивизиона означал бы, что я не хочу двигаться дальше и хочу получить более слабого соперника. Да, тогда я уже несколько раз отказывался от поединков с соперниками ниже меня в рейтинге, так как дружил с парнями. Но я не могу иметь такие отношения со всем дивизионом.

Этот поединок не сильно был нужен мне и Сергею. Произошло недопонимание сторон. Но в целом в каждой шутке есть доля шутки. Также в недопонимании есть часть желания проверить друг друга в боях.

Ко многим поединкам Сергей проходил тренировочный лагерь в нашем зале. А на одном из боёв его секундировали мои тренера. Я искренне за него болел, всегда помогал ему, давал какие-то советы.

Поэтому для меня было удивительно, что он дал согласие на бой со мной, поскольку ему отказаться от поединка с соперником, который стоит ниже его в рейтинге, проще. У него был выбор из 10 человек в рейтинге, с кем он мог бы подраться, а у меня — три человека из топ-3 весовой, двое из которых не дерутся. Поэтому я ждал, что он откажется», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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