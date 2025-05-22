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Александр Волков оценил переход Ислама Махачева в полусредний вес

Александр Волков оценил переход Ислама Махачева в полусредний вес
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Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался по поводу перспектив чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева в полусредней весовой категории.

«Честно говоря, не думал об этом. Оценки по этому поводу у меня не было. Я, скорее, уважаю его мнение, желание взять на себя дополнительные риски и подраться в более тяжёлой весовой категории. Он может оставить более мощное наследие в этом спорте. Мне будет просто интересно посмотреть его бой в новом дивизионе», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Махачев проведёт свой следующий бой против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены.

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