Умар Нурмагомедов продемонстрировал новую спортивную базу в родном селе Сильди

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов показал с высоты птичьего полёта новую спортивную базу в своём родном селе Сильди, в горах Цумадинского района Дагестана.

Напомним, Умар Нурмагомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей действующему чемпиону UFC в легчайшем дивизионе Мерабу Двалишвили.

Стоит отметить, что село Сильди находится на высоте 1880 м над уровнем моря, что обеспечивает спорткомплексу статус самого высокогорного в Российской Федерации. Строительство данной базы началось ещё при жизни известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в 2018 году.