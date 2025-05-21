Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов продемонстрировал новую спортивную базу в родном селе Сильди

Умар Нурмагомедов продемонстрировал новую спортивную базу в родном селе Сильди
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов показал с высоты птичьего полёта новую спортивную базу в своём родном селе Сильди, в горах Цумадинского района Дагестана.

Напомним, Умар Нурмагомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей действующему чемпиону UFC в легчайшем дивизионе Мерабу Двалишвили.

Стоит отметить, что село Сильди находится на высоте 1880 м над уровнем моря, что обеспечивает спорткомплексу статус самого высокогорного в Российской Федерации. Строительство данной базы началось ещё при жизни известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в 2018 году.

Материалы по теме
Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?
Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android