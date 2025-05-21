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Мэнни Пакьяо: давайте творить историю

Мэнни Пакьяо: давайте творить историю
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46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, филиппинец Мэнни Пакьяо опубликовал на своей странице мотивирующий пост, в котором подчеркнул всю официальную информацию о своём поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе против его действующего обладателя Марио Барриоса.

«Я возвращаюсь. 19 июля я вернусь на ринг, чтобы встретиться с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом на MGM Grand в Лас-Вегасе. Давайте творить историю!» — написал Пакьяо у себя на странице в социальной сети.

Напомним, что бой между Пакьяо и Барриосом станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 19 июля в Лас-Вегасе.

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