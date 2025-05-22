Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков заявил, что готов подраться с Аспиналлом даже на коротком уведомлении

Волков заявил, что готов подраться с Аспиналлом даже на коротком уведомлении
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков заявил о готовности провести бой против действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

«Сложно сказать, согласился бы я выйти на коротком уведомлении с Аспиналлом. Всё зависело бы от периода моей подготовки. Но я в своей карьере не раз выходил на бои на коротком уведомлении и побеждал в них. Не исключаю, что подрался бы. К тому же я всегда нахожусь в тренировочном процессе. Думаю, что я принял бы подобный поединок», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, последний бой Волкова состоялся в декабре 2024 года, где он потерпел поражение раздельным решением судей от экс-обладателя временного пояса UFC в тяжёлом весе Сириля Гана.

Материалы по теме
Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров? Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?
«Не хочется быть в позиции ждуна». Мощное интервью с Александром Волковым
Эксклюзив
«Не хочется быть в позиции ждуна». Мощное интервью с Александром Волковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android