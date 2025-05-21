Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: я выиграл у того, кто мне не нравился, получил деньги и вложил их сюда

Хабиб Нурмагомедов: я выиграл у того, кто мне не нравился, получил деньги и вложил их сюда
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу завершившегося строительства современной спортивной базы в своём родном селении Сильди, находящемся в Цумадинском районе Дагестана.

«Я победил того, кто мне не нравился, получил деньги и вложился в это прекрасное место. Я прилетел в Америку, стал частью крупнейшего противостояния в истории единоборств, победил того, кто мне не нравился, и получил за это деньги. Вернувшись на родину, я вложил эти деньги в это прекрасное место в Дагестане.

У этого учебного центра совершенно уникальная история. Я добавлю: даже всей жизни не хватит, чтобы окупить инвестиции, но это никогда не было целью — и не является ею до сих пор. Целью было нечто другое», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android