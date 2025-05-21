Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Матеуш Гамрот заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом

Матеуш Гамрот заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом
Комментарии

Известный польский легковес UFC Матеуш Гамрот заявил, что хотел бы провести бой против популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Мне не нравится Пимблетт. Это надменный парнишка из Англии, который слишком много болтает. Я бы хотел встретиться с ним в октагоне, поскольку я считаю, что ему проложили слишком лёгкий путь в топ дивизиона. Он выигрывал лишь только по той причине, что ему не давали сильных соперников», — приводит слова Гамрота Sport Skeeda.

Пимблетт идёт на серии из девяти побед. Его последний бой состоялся в апреле 2025 года и завершился победой техническим нокаутом в третьем раунде над Майклом Чендлером.

Материалы по теме
Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?
Очень странный ход суперзвезды UFC. Зачем Топурия отказался от своих тренеров?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android