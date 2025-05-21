Матеуш Гамрот заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом

Известный польский легковес UFC Матеуш Гамрот заявил, что хотел бы провести бой против популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Мне не нравится Пимблетт. Это надменный парнишка из Англии, который слишком много болтает. Я бы хотел встретиться с ним в октагоне, поскольку я считаю, что ему проложили слишком лёгкий путь в топ дивизиона. Он выигрывал лишь только по той причине, что ему не давали сильных соперников», — приводит слова Гамрота Sport Skeeda.

Пимблетт идёт на серии из девяти побед. Его последний бой состоялся в апреле 2025 года и завершился победой техническим нокаутом в третьем раунде над Майклом Чендлером.