Майкл Биспинг верит в чемпионство Илии Топурии в трёх дивизионах

Ветеран UFC, а также аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия способен оформить чемпионство в трёх весовых категориях, попутно победив экс-чемпиона в лёгком весе Чарльза Оливейру и пока ещё действующего чемпиона в этом весе Ислама Махачева в рамках полусреднего дивизиона.

«Я считаю, что у Топурии отличные шансы на победу в поединке с Чарльзом Оливейрой. Он станет чемпионом в лёгком весе. Если Ислам Махачев выиграет у Джека Делла Маддалены и завоюет пояс в полусреднем, то мы увидим этот бой. Поединку Ислама и Илии суждено случиться. Илия вполне может стать чемпионом в трёх весовых категориях», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.