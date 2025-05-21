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Диллиан Уайт рассчитывает на претендентский бой в случае победы 7 июня в Англии

Диллиан Уайт рассчитывает на претендентский бой в случае победы 7 июня в Англии
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Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в случае своей победы в предстоящем поединке, который состоится 7 июня в Лондоне (Англия), он рассчитывает получить шанс провести поединок за статус обязательного претендента по одной из ведущих версий.

«Последние три года мою карьеру губило бездействие. Я рассчитываю на бой за статус претендента в конце июля или начале августа и подумал, что мне нужно проявить активность до этого и провести один промежуточный поединок. Я решил, что должен как можно скорее вернуться в дело, потому что всерьёз настроен на ещё одну попытку, и, возможно, это даже будет бой за титул чемпиона мира. Я хочу поставить себя в такое положение, чтобы, когда этот шанс появится, я был готов не просто выйти и поучаствовать, а действительно имел высокие шансы на победу», — приводит слова Уайта The Ring.

Напомним, соперник Уайта на бой 7 июня пока ещё не определён.

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