Реджис Прогрейс не намерен завершать карьеру, несмотря на серию поражений

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс, несмотря на серию из двух поражений и небольшой простой вне ринга, заявил, что не намерен завершать боксёрскую карьеру в ближайшее время и по-прежнему голоден до бокса.

«Мне всё ещё это нравится. Я действительно чувствую, что я неполноценен без выступлений прямо сейчас. Я был бы неполным, не будучи трёхкратным чемпионом, у меня ещё много планов на будущее в карьере. Я определённо уже старше, но я всё ещё могу это сделать.

Я тренируюсь каждый день, мое тело всё ещё может это выдержать, знаю, что однажды настанет время, но не сейчас. Я общаюсь с бойцами постарше и понимаю, что однажды моё тело больше не выдержит, но я всё равно тренируюсь каждый день. Недавно я тренировался в Вегасе, делал то же самое, что и 19- и 20-летние парни. Они делают перерывы и всё такое, а я продолжаю. Моя выносливость всё ещё при мне, я могу выдержать любой удар, они не так сильно на меня влияют. Мне это просто нравится», — приводит слова Прогрейса The Ring.

Напомним, последний бой Прогрейса состоялся в октябре 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей Джеку Кэттероллу.