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Андрей Пуляев проведёт бой с Ником Клейном на UFC Vegas 108

Андрей Пуляев проведёт бой с Ником Клейном на UFC Vegas 108
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Российский средневес UFC Андрей Пуляев свой следующий бой проведёт 2 августа в Лас-Вегасе (США), где он сразится с американским бойцом Ником Клейном в рамках турнира UFC Vegas 108. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Пуляев свой последний бой проводил в марте 2025 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от англичанина Кристиана Лероя Дункана. Этим поражением он прервал серию из пяти побед.

Что касается Клейна, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и также потерпел там поражение техническим нокаутом во втором раунде от американца Мансура Абдул-Малика.

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