«Мне не нравится это». Хабиб Нурмагомедов – об увлечении Ислама Махачева

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на увлечение соотечественника Ислама Махачева, который опубликовал фото на мотоцикле в горах. Махачев — давний поклонник эндуро (тип мотоспорта и категория мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью. — прим. «Чемпионата»).

«Мне это не нравится», — отреагировал Хабиб на фото Махачева на личной странице в одной из социальных сетей.

Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Последний бой Махачева состоялся в январе 2025 года на турнире UFC 311, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано, в четвёртый раз защитив свой титул.