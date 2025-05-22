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Мойкано: Царукян должен был драться за титул UFC с Топурией

Мойкано: Царукян должен был драться за титул UFC с Топурией
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Экс-претендент UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ренато Мойкано считает, что россиянин Арман Царукян должен был сразиться за вакантный титул с грузином Илией Топурией вместо бразильца Чарльза Оливейры.

«Если смотреть на это как на спорт, то Царукян должен драться с Топурией. Он должен быть первым претендентом. Я считаю, что он должен был драться за пояс с Топурией. Но у Чарльза Оливейры больше харизмы. У него больше поклонников, людям Чарльз нравится намного больше, поэтому он и дерётся за пояс», — сказал Мойкано в подкасте Ариэля Хельвани.

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