Кормье — о переходе Махачева в полусредний вес: Ислам впервые поставил свои желания выше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о переходе звезды организации россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Это первый раз, когда Ислам открыто поставил свои желания выше остальных. Когда все хотели, чтобы он подрался с Волкановски, он сделал это. Хотели, чтобы он подрался с Арманом, но Арман не смог, и он подрался с Мойкано и сделал это на однодневном уведомлении», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что во второй половине года Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.