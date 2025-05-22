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«Хочу ли я этим заниматься?» Делла Маддалена рассказал, как начал карьеру с двух поражений

«Хочу ли я этим заниматься?» Делла Маддалена рассказал, как начал карьеру с двух поражений
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о начале профессиональной карьеры.

«Это было тяжело. Оба поражения были от жёстких парней. У меня не было большой любительской карьеры, два любительских боя, две победы. Тогда MMA ещё не были такими большими, я сразу вышел против жёстких парней. И многому научился.

Я всё ещё люблю MMA, всё ещё люблю соревноваться, но после второго поражения я был в упадке и думал: «Действительно ли это то, чем я хочу заниматься?» Мой тренер сказал: «Не давай этому влиять на тебя. Ты намного лучше. Это были жёсткие бои», — сказал Маддалена в интервью West Sport.

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